Юго-западный Китай страдает от засухи
Власти готовы искусственно вызвать дождь.
В провинции Юньнань на юго-западе Китая от сильной засухи пострадали более 270 тыс. га сельхозугодий.
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Из-за засухи пострадали северо-западная, центральная и южная части провинции, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что власти готовы искусственно вызвать дождь, 3642 специалиста находятся в режиме ожидания. Правительственные органы направили экспертов для оказания помощи в борьбе с засухой.
По прогнозу синоптиков, засуха в провинции, вероятно, продолжится, так как следующие несколько дней будут оставаться сухими и жаркими.
Напомним, 6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за засухи.
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