Юго-западный Китай страдает от засухи

Власти готовы искусственно вызвать дождь.

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В провинции Юньнань на юго-западе Китая от сильной засухи пострадали более 270 тыс. га сельхозугодий.

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Из-за засухи пострадали северо-западная, центральная и южная части провинции, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что власти готовы искусственно вызвать дождь, 3642 специалиста находятся в режиме ожидания. Правительственные органы направили экспертов для оказания помощи в борьбе с засухой.

По прогнозу синоптиков, засуха в провинции, вероятно, продолжится, так как следующие несколько дней будут оставаться сухими и жаркими.

Напомним, 6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за засухи.