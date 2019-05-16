Юго-западный Китай страдает от засухи

14:28, 16 мая 2019
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Власти готовы искусственно вызвать дождь.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В провинции Юньнань на юго-западе Китая от сильной засухи пострадали более 270 тыс. га сельхозугодий. 

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Из-за засухи пострадали северо-западная, центральная и южная части провинции, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

Отмечается, что власти готовы искусственно вызвать дождь, 3642 специалиста находятся в режиме ожидания. Правительственные органы направили экспертов для оказания помощи в борьбе с засухой.

По прогнозу синоптиков, засуха в провинции, вероятно, продолжится, так как следующие несколько дней будут оставаться сухими и жаркими.

Напомним, 6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за засухи.

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Теги: #погода#Китай#засуха
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