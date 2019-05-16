На Корсике выпал снег
В разных районах острова были побиты многолетние температурные рекорды.
На французском острове Корсика внезапно выпал снег.
Из-за непогоды на острове был введен желтый режим опасности, столбик термометра не поднимается выше 10 градусов, передает Euronews.
По данным французских метеорологов, в разных районах острова были побиты многолетние температурные рекорды.
Météo : fortes chutes de neige, le col de Vizzavona fermé à la circulation - https://t.co/e6MonC2gLfpic.twitter.com/m257pmJ6rg— France 3 Corse (@FTViaStella) 15 мая 2019 г.
Напомним, жертвами снежной бури, которая обрушилась на южные и центральные районы Монголии 11 мая, стали четыре человека.
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