На Корсике выпал снег

12:55, 16 мая 2019
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В разных районах острова были побиты многолетние температурные рекорды.

На Корсике выпал снег / twitter.com/Gilles_Simeoni
На Корсике выпал снег / twitter.com/Gilles_Simeoni

На французском острове Корсика внезапно выпал снег. 

Из-за непогоды на острове был введен желтый режим опасности, столбик термометра не поднимается выше 10 градусов, передает Euronews

По данным французских метеорологов, в разных районах острова были побиты многолетние температурные рекорды.

Напомним, жертвами снежной бури, которая обрушилась на южные и центральные районы Монголии 11 мая, стали четыре человека.

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Теги: #снег#погода#Франция
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