В Греции произошло мощное землетрясение

14:22, 14 мая 2019
71
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 13 мая, в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на юго-запад от населенного пункта Кардамас в Элиде. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Греция
Читайте также
В Греции произошло мощное землетрясение В Греции произошло мощное землетрясение
Дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Запорожской области пронесся смерч В Запорожской области пронесся смерч
В Днепропетровской области выпал снег (фото) В Днепропетровской области выпал снег (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
68 %
750 мм
6.7 м/с
9 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять