В Греции произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В понедельник, 13 мая, в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на юго-запад от населенного пункта Кардамас в Элиде. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.
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