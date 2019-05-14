В Греции произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В понедельник, 13 мая, в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на юго-запад от населенного пункта Кардамас в Элиде. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.