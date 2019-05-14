В Китае пронеслась песчаная буря (видео)
Пыль и сильный ветер серьезно ухудшили ситуацию на дорогах.
В китайском автономном районе Внутренняя Монголия пронеслась песчаная буря.
Пыль и сильный ветер серьезно ухудшили ситуацию на дорогах городского округа Баян-Нур и аймака Шилин-Гол. Кроме того, в регионе сильно похолодало, сообщает Stormnews.
SHOCKING footage of MASSIVE sand-dust storm hitting N China’s Bayannuur in Inner Mongolia Autonomous Region May 11. pic.twitter.com/deUKgFr550— People's Daily, China (@PDChina) 13 мая 2019 г.
Напомним, в нескольких индийских штатах более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури.
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