В Китае пронеслась песчаная буря (видео)

Пыль и сильный ветер серьезно ухудшили ситуацию на дорогах.

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В китайском автономном районе Внутренняя Монголия пронеслась песчаная буря.

Пыль и сильный ветер серьезно ухудшили ситуацию на дорогах городского округа Баян-Нур и аймака Шилин-Гол. Кроме того, в регионе сильно похолодало, сообщает Stormnews.

SHOCKING footage of MASSIVE sand-dust storm hitting N China’s Bayannuur in Inner Mongolia Autonomous Region May 11. pic.twitter.com/deUKgFr550 — People's Daily, China (@PDChina) 13 мая 2019 г.

Напомним, в нескольких индийских штатах более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури.