В Китае пронеслась песчаная буря (видео)

13:00, 14 мая 2019
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Пыль и сильный ветер серьезно ухудшили ситуацию на дорогах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия пронеслась песчаная буря.

Пыль и сильный ветер серьезно ухудшили ситуацию на дорогах городского округа Баян-Нур и аймака Шилин-Гол. Кроме того, в регионе сильно похолодало, сообщает Stormnews

Напомним, в нескольких индийских штатах более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури

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Теги: #погода#Китай#песчаная буря
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