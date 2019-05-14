Дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Завтра местами ожидается до +28 градусов.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В среду, 15 мая, погода в Украине будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"15 мая на востоке и на юге столбики термометров могут достигнуть +24...+28 градусов... На остальной территории Украины также ожидается температурный комфорт, в течение дня +20...+25 градусов. На западе немного свежее, но тоже тепло, +17...+23 градуса", - пишет она.

По информации Диденко, завтра дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также на севере Украины. На востоке, в центре и на юге будет сухо.

Погода в Киеве в среду будет теплой, днем до +22...+24 градусов. Возможны дожди и грозы.

Напомним, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.