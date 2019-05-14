Дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Завтра местами ожидается до +28 градусов.
В среду, 15 мая, погода в Украине будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"15 мая на востоке и на юге столбики термометров могут достигнуть +24...+28 градусов... На остальной территории Украины также ожидается температурный комфорт, в течение дня +20...+25 градусов. На западе немного свежее, но тоже тепло, +17...+23 градуса", - пишет она.
По информации Диденко, завтра дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также на севере Украины. На востоке, в центре и на юге будет сухо.
Погода в Киеве в среду будет теплой, днем до +22...+24 градусов. Возможны дожди и грозы.
Напомним, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+24°... +15°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+22°... +13°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+14°... +10°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+23°... +13°
- Луганск+23°... +14°
- Луцк+17°... +12°
- Львов+13°... +10°
- Николаев+24°... +12°
- Одесса+23°... +12°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+19°... +13°
- Симферополь+23°... +12°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+17°... +12°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+19°... +12°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+16°... +10°