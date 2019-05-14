В Монголии четыре человек погибли в результате снежной бури

10:50, 14 мая 2019
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Стихия парализовала движение дорожного транспорта во многих районах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами снежной бури, которая обрушилась на южные и центральные районы Монголии 11 мая, стали четыре человека.

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Погибли четыре скотовода в Южно-Гобийском аймаке, передает Синьхуа.

Стихия также парализовала движение дорожного транспорта во многих районах, что оказало негативное влияние на ход жизни местного населения. 

Напомним, в начале мая в польских Татрах выпал снег.

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Теги: #снег#погода
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