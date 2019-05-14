В Монголии четыре человек погибли в результате снежной бури

Стихия парализовала движение дорожного транспорта во многих районах.

Иллюстрация / REUTERS

Жертвами снежной бури, которая обрушилась на южные и центральные районы Монголии 11 мая, стали четыре человека.

Читайте также Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео)

Погибли четыре скотовода в Южно-Гобийском аймаке, передает Синьхуа.

Стихия также парализовала движение дорожного транспорта во многих районах, что оказало негативное влияние на ход жизни местного населения.

Напомним, в начале мая в польских Татрах выпал снег.