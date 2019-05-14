Ливень затопил белорусский Гомель (фото)

Из-за дождя было парализовано движение в районе университета им. Скорины.

Ливень затопил Гомель / Фото: ЧП Беларусь

В Гомеле (Беларусь) внезапный сильный ливень затопил центральные улицы.

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Из-за дождя было парализовано движение в районе университета им. Скорины, сообщает tut.by.

Ливень был кратковременным и прошел только в Гомеле - в ближайших городах региона сухо и тепло. Фотографиями и видео потопа делятся пользователи соцсетей.

В Гомеле прошел сильный дождь / Фото: ЧП Беларусь

Напомним, во вторник, 7 мая, из-за сильных осадков в Ивано-Франковской области затопило несколько населенных пунктов.