Ливень затопил белорусский Гомель (фото)
Из-за дождя было парализовано движение в районе университета им. Скорины.
В Гомеле (Беларусь) внезапный сильный ливень затопил центральные улицы.
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Из-за дождя было парализовано движение в районе университета им. Скорины, сообщает tut.by.
Ливень был кратковременным и прошел только в Гомеле - в ближайших городах региона сухо и тепло. Фотографиями и видео потопа делятся пользователи соцсетей.
Напомним, во вторник, 7 мая, из-за сильных осадков в Ивано-Франковской области затопило несколько населенных пунктов.
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