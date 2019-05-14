В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Вечером в столице до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Киеве без осадков, температура до +22°.
Погода на неделю: украинцев ждут дожди и жара до +30° (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:35.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+25°... +14°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+14°... +9°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+23°... +13°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+14°... +10°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+23°... +14°
- Ровно+20°... +12°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+17°... +11°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:69 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:05:58
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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