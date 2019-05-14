В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°

Вечером в столице до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:35.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

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