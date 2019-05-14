В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

Теплее всего будет в восточных областях.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +24°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +21°.

В северных областях без осадков, температура до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура до +25°.

Прогноз на 14 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

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