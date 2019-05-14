В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
Теплее всего будет в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
Погода на неделю: украинцев ждут дожди и жара до +30° (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +24°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +21°.
В северных областях без осадков, температура до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+25°... +14°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+14°... +9°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+23°... +13°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+14°... +10°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+23°... +14°
- Ровно+20°... +12°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+17°... +11°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:69 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:05:58
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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