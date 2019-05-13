По всей России бушуют масштабные лесные пожары

23:54, 13 мая 2019
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В России действуют 46 лесных пожаров на общей площади свыше 41,4 тысячи гектаров.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В России бушуют лесные пожары, в 50-ти субъектах Федерации введен особый противопожарный режим, в шести - режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 13 мая в российских регионах действуют 46 лесных пожаров на общей площади свыше 41,4 тысячи гектаров, сообщает Дождь со ссылкой на данные "Авиалесоохраны".

В частности, в Иркутской области горят 10 тыс. га земли. Большая часть пожаров прошла по лесным территориям, горела трасса Иркутск-Ангарск. Генпрокуратура считает причиной большей части возгораний поджог.

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В Архангельской области только за прошедшие сутки зафиксировали 42 возгорания. В основном горит сухая трава, распространению огня помогает жаркая ветреная погода.

В Забайкалье горит 18,2 тыс. га земли. С начала сезона в регионе произошло свыше 280 пожаров.

В Алтайском крае за майские праздники обнаружили 30 очагов возгорания. Горит 7 га лесного фонда.

В Хакасии за праздники были зафиксированы 58 пожаров. В Хабаровском крае действуют 9 лесных пожаров площадью 333 га.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ганьнань-Тибетском автономном округе на северо-западе Китая в конце апреля разгорелся лесной пожар.

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Теги: #Россия#лесной пожар#лесной пожар в России
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