В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

17:00, 13 мая 2019
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:35.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

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Теги: #Киев#погода
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