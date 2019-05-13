В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Киеве без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:35.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+23°... +14°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+22°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+21°... +9°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+19°... +12°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+20°... +12°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+21°... +12°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:86 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:13 км
Фаза луны:
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