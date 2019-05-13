На западе Канады ввели чрезвычайное положение из-за лесного пожара
Пожар начался 10 мая и охватил более 260 га.
В канадской провинции Британская Колумбия из-за неконтролируемого лесного пожара ввели чрезвычайное положение и объявили эвакуацию.
В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек
Чрезвычайное положение и всеобщая эвакуация были объявлены в округе Балкли-Нечако в ночь на 12 мая, сообщает Xinhua.
Пожар начался 10 мая и охватил более 260 га. Пожарные пытаются сдержать пламя, используя спецсамолеты для сброса замедлителя горения.
Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.
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