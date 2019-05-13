На западе Канады ввели чрезвычайное положение из-за лесного пожара

16:04, 13 мая 2019
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Пожар начался 10 мая и охватил более 260 га.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В канадской провинции Британская Колумбия из-за неконтролируемого лесного пожара ввели чрезвычайное положение и объявили эвакуацию.

В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек

Чрезвычайное положение и всеобщая эвакуация были объявлены в округе Балкли-Нечако в ночь на 12 мая, сообщает Xinhua

Пожар начался 10 мая и охватил более 260 га. Пожарные пытаются сдержать пламя, используя спецсамолеты для сброса замедлителя горения.

Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.

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Теги: #Канада#лесной пожар
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