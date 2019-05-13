Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.
Погода на неделю: украинцев ждут дожди и жара до +30° (карта)
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +11°, днем до +24°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +21°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+23°... +14°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+22°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+21°... +9°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+19°... +12°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+20°... +12°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+21°... +12°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+21°... +11°