Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26° (видеопрогноз)

16:30, 13 мая 2019
37
0

Дожди ожидаются на западе страны.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

Погода на неделю: украинцев ждут дожди и жара до +30° (карта)

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +11°, днем до +24°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +21°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26° (видеопрогноз)
На западе Канады ввели чрезвычайное положение из-за лесного пожара На западе Канады ввели чрезвычайное положение из-за лесного пожара
В Днепропетровской области выпал снег (фото) В Днепропетровской области выпал снег (фото)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°
В понедельник в Украине дожди с грозами, температура до 23 градусов В понедельник в Украине дожди с грозами, температура до 23 градусов
"Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди "Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
86 %
749 мм
3.3 м/с
62 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять