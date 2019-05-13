Завтра в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26° (видеопрогноз)

Дожди ожидаются на западе страны.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 мая, в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +26°.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +11°, днем до +24°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +21°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

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