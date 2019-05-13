В Запорожской области пронесся смерч
Сильные дожди с грозами прошли в Днепропетровской и Запорожской областях.
В воскресенье, 12 мая, в районе города Токмак в Запорожской области пронесся смерч.
В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео)
Сильные дожди с грозами прошли в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Наше місто".
Смерч был замечен по дороге на Бердянск. Видео в Facebook разместил пользователь Александр Круглик.
Напомним, шесть человек погибли в результате разрушительного торнадо, который пронесся через столицу Кубы Гавану.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+21°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+19°... +11°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+22°... +9°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+25°... +11°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+19°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:86 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
Лента новостей