В Запорожской области пронесся смерч

15:23, 13 мая 2019
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Сильные дожди с грозами прошли в Днепропетровской и Запорожской областях.

На Запорожье пронесся смерч / facebook.com/Александр Круглик
На Запорожье пронесся смерч / facebook.com/Александр Круглик

В воскресенье, 12 мая, в районе города Токмак в Запорожской области пронесся смерч.

В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео)

Сильные дожди с грозами прошли в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Наше місто". 

Смерч был замечен по дороге на Бердянск. Видео в Facebook разместил пользователь Александр Круглик.

Напомним, шесть человек погибли в результате разрушительного торнадо, который пронесся через столицу Кубы Гавану.

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Теги: #погода#смерч
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