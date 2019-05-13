Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди

С 16 мая в Украине установится сухая погода.

На этой неделе дожди в Украине прекратятся / УНИАН

До 15 мая в Украине ожидаются периодические дожди, а с 16 мая установится сухая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды. Однако в ближайшую неделю высокая вероятность дождей все же остается в западных областях.

Температура воздуха будет высокой, в течение дня +20...+25 градусов, однако завтра на западе похолодает до +13...+19 градусов, а местами и до +10...+14 градусов.

В Киеве во вторник, 14 мая, ожидаются местами дождь и гроза. Воздух прогреется до +22...+23 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.