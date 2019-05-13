Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди
С 16 мая в Украине установится сухая погода.
До 15 мая в Украине ожидаются периодические дожди, а с 16 мая установится сухая погода.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +23° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды. Однако в ближайшую неделю высокая вероятность дождей все же остается в западных областях.
Температура воздуха будет высокой, в течение дня +20...+25 градусов, однако завтра на западе похолодает до +13...+19 градусов, а местами и до +10...+14 градусов.
В Киеве во вторник, 14 мая, ожидаются местами дождь и гроза. Воздух прогреется до +22...+23 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+21°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+19°... +11°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+22°... +9°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+25°... +11°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+19°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+20°... +8°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:86 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей