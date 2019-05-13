В Днепропетровской области выпал снег (фото)

13:53, 13 мая 2019
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Снег выпал в Павлограде в районе ПШС и Межиричах.

 Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook
 Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook

В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье, 12 мая, выпал снег.

Об этом сообщается в группе «Павлоград и павлоградцы» в Facebook.

«Это у нас на ПШСе после дождя», - говорится в сообщении.

В комментариях отмечается, что снег выпал и в расположенных рядом Межиричах.

«У нас на "40 лет" минутки полторы только шел ливень, то падал в полногтя град. Но сугробов не успел создать. Основная туча пошла в центр. Теперь, оказывается, и на ПШС и Межиричах», - написала пользователь Ирина Головко.

Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook
Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook
Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook
Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook

Как сообщал УНИАН, на этой неделе украинцев ждут дожди и жара до +30°. Теплее всего будет на юге и востоке страны.

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Теги: #Днепропетровщина#погода
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