В Днепропетровской области выпал снег (фото)

Снег выпал в Павлограде в районе ПШС и Межиричах.

Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook

В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье, 12 мая, выпал снег.

Об этом сообщается в группе «Павлоград и павлоградцы» в Facebook.

«Это у нас на ПШСе после дождя», - говорится в сообщении.

В комментариях отмечается, что снег выпал и в расположенных рядом Межиричах.

«У нас на "40 лет" минутки полторы только шел ливень, то падал в полногтя град. Но сугробов не успел создать. Основная туча пошла в центр. Теперь, оказывается, и на ПШС и Межиричах», - написала пользователь Ирина Головко.

Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook

Фото: «Павлоград и павлоградцы»/Facebook

Как сообщал УНИАН, на этой неделе украинцев ждут дожди и жара до +30°. Теплее всего будет на юге и востоке страны.