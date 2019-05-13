Погода на неделю: украинцев ждут дожди и жара до +30° (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке Украине.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +25°, в остальных регионах до +17°...+23°.

Прогноз на 13 мая / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на востоке до +26°.

Прогноз на 14 мая / УНИАН

В среду, 15 мая, на западе пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +19°...+26°.

Прогноз на 15 мая / УНИАН

В четверг в Украине местами ожидаются осадки. Ночью по стране температура +9°…+16°, днем на востоке и юге до +27°.

Прогноз на 16 мая / УНИАН

В пятницу на западе и севере пройдут дожди. Днем на юге до +29°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 17 мая / УНИАН

18 и 19 мая в Украине также ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+15°. Днем температура по стране +20°...+30°. В воскресенье ночью на севере температура до +11°, днем в Украине от +20° до +24°.

Прогноз на 18 мая / УНИАН

Прогноз на 19 мая / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

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14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой.

19 мая - Иов Горошник. В этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".

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