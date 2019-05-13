Погода на неделю: украинцев ждут дожди и жара до +30° (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке Украине.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +25°, в остальных регионах до +17°...+23°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на востоке до +26°.
В среду, 15 мая, на западе пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +19°...+26°.
В четверг в Украине местами ожидаются осадки. Ночью по стране температура +9°…+16°, днем на востоке и юге до +27°.
В пятницу на западе и севере пройдут дожди. Днем на юге до +29°, в остальных регионах до +28°.
18 и 19 мая в Украине также ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+15°. Днем температура по стране +20°...+30°. В воскресенье ночью на севере температура до +11°, днем в Украине от +20° до +24°.
Народный прогноз погоды в Украине
13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +23° (карта)
14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.
15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.
16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.
17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой.
19 мая - Иов Горошник. В этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".
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Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+22°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+19°... +11°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+25°... +11°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°