Число жертв тропического циклона "Фани" в Индии возросло до 64 человек

10:47, 13 мая 2019
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"Фани" затронул 16,5 млн человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число жертв тропического циклона "Фани"  в Индии возросло до 64 человек, минимум 241 человек пострадал.

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В наиболее пострадавшем от циклона районе Пури в штате Орисса погибли 39 человек, передает Синьхуа со ссылкой на отдел по чрезвычайным ситуациям штата.

"Фани" затронул 16,5 млн человек в более чем 18 тыс. деревень и 52 городских районах.

Ранее сообщалось, что в результате тропического циклона "Фани" в Индии погибли 33 человека.

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Теги: #Индия#погода#циклон
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