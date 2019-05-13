Число жертв тропического циклона "Фани" в Индии возросло до 64 человек
"Фани" затронул 16,5 млн человек.
Число жертв тропического циклона "Фани" в Индии возросло до 64 человек, минимум 241 человек пострадал.
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В наиболее пострадавшем от циклона районе Пури в штате Орисса погибли 39 человек, передает Синьхуа со ссылкой на отдел по чрезвычайным ситуациям штата.
"Фани" затронул 16,5 млн человек в более чем 18 тыс. деревень и 52 городских районах.
Ранее сообщалось, что в результате тропического циклона "Фани" в Индии погибли 33 человека.
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