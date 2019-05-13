На реках Украины ожидается повышение уровней воды
Повышение уровней воды ожидается в Киевской, Львовской, Волынской и Житомирской областях.
В понедельник, 13 мая, из-за дождей в Украине ожидается продолжение подъема уровней воды на реках.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8:00 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей.
Напомним, в понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +23°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+22°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+19°... +11°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+25°... +11°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:85 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:11 км
Фаза луны:
Лента новостей