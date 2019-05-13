На реках Украины ожидается повышение уровней воды

09:43, 13 мая 2019
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Повышение уровней воды ожидается в Киевской, Львовской, Волынской и Житомирской областях.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В понедельник, 13 мая, из-за дождей в Украине ожидается продолжение подъема уровней воды на реках.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8:00 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей.

Напомним, в понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +23°.

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Теги: #погода#дождь
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