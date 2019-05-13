В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°
Вечером в столице до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 мая в Киеве без осадков, температура до +19°.
На реках Украины ожидается повышение уровней воды
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:18, а зайдет в 20:30.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+21°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+19°... +10°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +11°
- Одесса+24°... +11°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+21°... +11°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+18°... +11°
- Чернигов+20°... +12°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:85 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:8 км
Фаза луны:
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