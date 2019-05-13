В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +19°

08:30, 13 мая 2019
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Вечером в столице до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 мая в Киеве без осадков, температура до +19°.

На реках Украины ожидается повышение уровней воды

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:18, а зайдет в 20:30.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +23°.

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Теги: #Киев#погода
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