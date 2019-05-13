В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +23° (карта)

08:00, 13 мая 2019
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Прохладнее всего будет на севере Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +23°.

На реках Украины ожидается повышение уровней воды

На востоке практически без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +19°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +20°.

Прогноз на 13 мая / УНИАН
Прогноз на 13 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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