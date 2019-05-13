В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +23° (карта)
Прохладнее всего будет на севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +23°.
На реках Украины ожидается повышение уровней воды
На востоке практически без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +19°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+21°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+19°... +10°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+21°... +11°
- Одесса+24°... +11°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+21°... +11°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+18°... +11°
- Чернигов+20°... +12°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:85 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:14 км
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