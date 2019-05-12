В понедельник в Украине дожди с грозами, температура до 23 градусов
Осадки ожидаются по всей территории страны.
Погода в понедельник, 13 мая, по всей территории Украины ожидается с дождями и грозами.
Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от 17 до 23 градусов тепла. На востоке днем от 21 до 23 градусов, ночью - от 9 до 11 градусов.
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В центральных регионах также ожидаются осадки в виде дождя с грозой, здесь синоптики прогнозируют 20-23 градуса.
На юге страны дневная температура от 21 до 24 градусов. В северной половине днем до 23 градусов.
В Киеве ожидаются грозовые дожди, температура днем от 21-23 градуса.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.
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