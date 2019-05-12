В понедельник в Украине дожди с грозами, температура до 23 градусов

22:57, 12 мая 2019
87
0

Осадки ожидаются по всей территории страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в понедельник, 13 мая, по всей территории Украины ожидается с дождями и грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от 17 до 23 градусов тепла. На востоке днем от 21 до 23 градусов, ночью - от 9 до 11 градусов.

"Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди

В центральных регионах также ожидаются осадки в виде дождя с грозой, здесь синоптики прогнозируют 20-23 градуса.

На юге страны дневная температура от 21 до 24 градусов. В северной половине днем до 23 градусов.

В Киеве ожидаются грозовые дожди, температура днем от 21-23 градуса.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в мае погода в Украине будет теплой, температура воздуха превысит средние значения на 1-2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#погода в Украине#погода на завтра
Читайте также
В понедельник в Украине дожди с грозами, температура до 23 градусов В понедельник в Украине дожди с грозами, температура до 23 градусов
"Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди "Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди
На реках Украины ожидается повышение уровней воды На реках Украины ожидается повышение уровней воды
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7
Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг на месяц
81 %
756 мм
3.2 м/с
59 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять