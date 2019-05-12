"Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди

17:45, 12 мая 2019
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13 мая в Украине ожидается теплая погода с осадками.

В Киеве прогнозируется солнечная погода / УНИАН
В Киеве прогнозируется солнечная погода / УНИАН

В понедельник, 13 мая, в Украине ожидается теплая погода с осадками, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, температура воздуха будет от +19 до +24 градусов.

В Киеве прогнозируется солнечная погода, однако местами вероятен дождь с грозой, столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.

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"В столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть наконец преимущественно сухой и солнечной", - добавила Диденко.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 13 мая в Украине ожидаются дожди.

В центре Украины ливни ночью и днем при температуре +10...+12 градусов ночью и жаркими +20...+22 днем.

Температура воздуха в западных и северных областях ожидается от +9 до +11 ночью и +19...+22 днем.

В центральных и восточных - немного теплее - от +21...+24 днем и +9...+13 ночью, и на юге от +9 до +12 градусов, днем +19...+22.

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Теги: #Киев#погода
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