"Сухая и солнечная": синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди
13 мая в Украине ожидается теплая погода с осадками.
В понедельник, 13 мая, в Украине ожидается теплая погода с осадками, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Как рассказала она в Facebook, температура воздуха будет от +19 до +24 градусов.
В Киеве прогнозируется солнечная погода, однако местами вероятен дождь с грозой, столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.
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"В столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть наконец преимущественно сухой и солнечной", - добавила Диденко.
Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 13 мая в Украине ожидаются дожди.
В центре Украины ливни ночью и днем при температуре +10...+12 градусов ночью и жаркими +20...+22 днем.
Температура воздуха в западных и северных областях ожидается от +9 до +11 ночью и +19...+22 днем.
В центральных и восточных - немного теплее - от +21...+24 днем и +9...+13 ночью, и на юге от +9 до +12 градусов, днем +19...+22.
Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+21°... +13°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+20°... +9°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+20°... +10°
- Луганск+23°... +10°
- Луцк+21°... +9°
- Львов+21°... +7°
- Николаев+20°... +11°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+19°... +7°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+21°... +11°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+19°... +11°
- Чернигов+21°... +9°
- Черновцы+20°... +10°