На Львовщине молния поразила супружескую пару, есть погибший
Мужчина 1953 года рождения погиб, его жена 1949 года рождения госпитализирована.
В городе Сокаль Львовской области молния смертельно поразила местного жителя, его жена получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.
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Об этом сообщается в сводке Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Сообщается, что инцидент произошел около 15:00 11 мая.
«В г. Сокаль, на дачном участке, молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года рождения, а его жена 1949 года рождения, получила травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ», - говорится в сообщении.
В прошлом году в Германии молния ударила в двух девушек, которые делали селфи.
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