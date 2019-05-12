На Львовщине молния поразила супружескую пару, есть погибший

13:34, 12 мая 2019
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Мужчина 1953 года рождения погиб, его жена 1949 года рождения госпитализирована.

Во Львовской области молния убила мужчину и тяжело ранила его жену фото УНИАН
Во Львовской области молния убила мужчину и тяжело ранила его жену фото УНИАН

В городе Сокаль Львовской области молния смертельно поразила местного жителя, его жена получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.

На Львовщине 58-летний мужчина упал с дерева и умер

Об этом сообщается в сводке Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Сообщается, что инцидент произошел около 15:00 11 мая.

«В г. Сокаль, на дачном участке, молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года рождения, а его жена 1949 года рождения, получила травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ», - говорится в сообщении.

В прошлом году в Германии молния ударила в двух девушек, которые делали селфи.

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Теги: #Львовщина#молния
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