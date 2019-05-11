Завтра солнце и ливни разделят Украину, но будет тепло (карта)
В столице тоже возможны осадки, температура воздуха в Киеве поднимется до +19...+21 градуса.
Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, будет теплой, но очень разнообразной. В ряде западных регионов наконец-то покажется солнце, а вот на остальной территории следует ожидать дожди, кое-где даже с грозами.
Сегодня в Украине ожидается теплая погода с дождями и грозами (карта)
Украина 12 мая будет оной из самых теплых стран Европы, на Пиренеях и Балканах будет жарче, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
Теплее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там, несмотря на грозы, воздух прогреется до +21...+23 градусов.
А вот самая холодная погода ожидается в Одесской области. Там синоптики прогнозируют всего +17...+19 градусов.
Осадки будут по всей Украине, кроме Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.
Ветер будет юго-восточным, 3 – 8 метров в секунду.
В столице тоже возможны осадки, температура воздуха в Киеве поднимется до +19...+21 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +19...+21
Одесса – +17...+19
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Сумы – +20...+22
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +19...+21
Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+17°... +10°
- Донецк+20°... +9°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+17°... +10°
- Ивано-Франковск+17°... +5°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+17°... +8°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+17°... +7°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+16°... +10°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+16°... +9°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+18°... +9°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+18°... +7°