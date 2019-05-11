Сегодня в Украине ожидается теплая погода с дождями и грозами (карта)

10:49, 11 мая 2019
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Максимально столбики термометров поднимутся до 23° тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 11 мая, почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами.

В польских Татрах выпал снег

При этом, согласно данным Укргидрометцентра, во всех областях будет довольно тепло, максимально столбики термометров поднимутся до 23° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек.

"Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на востоке страны и Закарпатье местами 21-23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве днем дождь, температура поднимется до 19° тепла.

Погода в Украине на 11 мая / карта Укргидрометцентра
Погода в Украине на 11 мая / карта Укргидрометцентра

В связи с осадками, синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках в некоторых областях Украины.

11-13 мая продолжится повышение уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8.00 10 мая) в реках бассейнов Западного Буга, Припяти и в малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей.

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Теги: #погода#дождь#погода в Украине
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