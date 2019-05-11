Сегодня в Украине ожидается теплая погода с дождями и грозами (карта)
Максимально столбики термометров поднимутся до 23° тепла.
Сегодня, 11 мая, почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами.
При этом, согласно данным Укргидрометцентра, во всех областях будет довольно тепло, максимально столбики термометров поднимутся до 23° тепла.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек.
"Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на востоке страны и Закарпатье местами 21-23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В Киеве днем дождь, температура поднимется до 19° тепла.
В связи с осадками, синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках в некоторых областях Украины.
11-13 мая продолжится повышение уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8.00 10 мая) в реках бассейнов Западного Буга, Припяти и в малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+15°... +10°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+17°... +10°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+16°... +8°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+17°... +7°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+15°... +9°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+18°... +6°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+18°... +11°
- Херсон+17°... +8°
- Хмельницкий+17°... +5°
- Черкассы+18°... +9°
- Чернигов+19°... +9°
- Черновцы+17°... +7°