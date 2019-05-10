На отдельных участках возможен выход воды на пойму.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В пятницу, 10 мая, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривенская, Житомирская обл.) на 0,2-0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 мая, из-за сильныы осадков в Ивано-Франковской области затопило несколько населенных пунктов.