На реках Украины ожидается повышение уровней воды

16:09, 10 мая 2019
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На отдельных участках возможен выход воды на пойму.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В пятницу, 10 мая, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +21° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривенская, Житомирская обл.) на 0,2-0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 мая, из-за сильныы осадков в Ивано-Франковской области затопило несколько населенных пунктов.

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Теги: #погода#река
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