На реках Украины ожидается повышение уровней воды
На отдельных участках возможен выход воды на пойму.
В пятницу, 10 мая, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +21° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривенская, Житомирская обл.) на 0,2-0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 7 мая, из-за сильныы осадков в Ивано-Франковской области затопило несколько населенных пунктов.
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