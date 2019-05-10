В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7

15:29, 10 мая 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 10 мая, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 55 км на северо-восток от населенного пункта Пальма-Сола в провинции Жужуй. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.

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Теги: #землетрясение#Аргентина
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