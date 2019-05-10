В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 10 мая, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 55 км на северо-восток от населенного пункта Пальма-Сола в провинции Жужуй. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.
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