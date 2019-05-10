В польских Татрах выпал снег

13:54, 10 мая 2019
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Столбики термометров опустились до -3 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В начале мая в польских Татрах выпал снег.

Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными

Рядом с вершиной Каспровы-Верх образовались сугробы высотой до полутора метров, здесь объявили второй уровень лавинной опасности, передает Euronews. 

Утром 8 мая близ южного города Закопане столбики термометров опустились до непривычных для мая -3 градусов по Цельсию.

Напомним, в ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.

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Теги: #снег#погода#Польша
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