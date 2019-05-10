В польских Татрах выпал снег
Столбики термометров опустились до -3 градусов.
В начале мая в польских Татрах выпал снег.
Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными
Рядом с вершиной Каспровы-Верх образовались сугробы высотой до полутора метров, здесь объявили второй уровень лавинной опасности, передает Euronews.
Утром 8 мая близ южного города Закопане столбики термометров опустились до непривычных для мая -3 градусов по Цельсию.
Напомним, в ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег.
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