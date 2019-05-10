Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Теплее всего будет на востоке Украины.

На выходных местами пройдут дожди / УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, во многих регионах ожидаются дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +18°. В воскресенье пройдет дождь, +10°...+18°.

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Во Львове в субботу гроза, ночью +6°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +9°…+20°.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +17°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +9°, днем +20°, гроза.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+16°. В воскресенье до +18°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +10°...+19°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье +12°...+21°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 11 мая / УНИАН

Прогноз на 12 мая / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье гроза, температура воздуха +12°...+20°.

В Симферополе завтра ливень, +7°...+17°. В воскресенье +8°...+17°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.

В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье +10°...+23°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +3°, днем +18°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +20°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +18°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +16°, в воскресенье без соадков, температура воздуха +7° …+20°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +9°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +12° …+19°.

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