Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Теплее всего будет на востоке Украины.
На выходных в Украине потеплеет, во многих регионах ожидаются дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +18°. В воскресенье пройдет дождь, +10°...+18°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +21° (карта)
Во Львове в субботу гроза, ночью +6°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +9°…+20°.
В Луцке в субботу ночью +8°, днем +17°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +9°, днем +20°, гроза.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+16°. В воскресенье до +18°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +10°...+19°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье +12°...+21°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье гроза, температура воздуха +12°...+20°.
В Симферополе завтра ливень, +7°...+17°. В воскресенье +8°...+17°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.
В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье +10°...+23°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +14°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +3°, днем +18°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +20°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +18°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +16°, в воскресенье без соадков, температура воздуха +7° …+20°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +9°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +12° …+19°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+18°... +10°
- Донецк+18°... +8°
- Житомир+15°... +7°
- Запорожье+18°... +10°
- Ивано-Франковск+15°... +8°
- Киев+16°... +9°
- Кировоград+16°... +8°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+17°... +8°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+18°... +10°
- Одесса+17°... +8°
- Полтава+17°... +9°
- Ровно+17°... +8°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+18°... +9°
- Херсон+19°... +10°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+15°... +7°
- Чернигов+16°... +9°
- Черновцы+16°... +8°