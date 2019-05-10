В Японии произошла серия землетрясений

Сообщений о жертвах не поступало.

В Японии произошло серия землетрясений / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.

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Землетрясения произошли рядом с префектурой Миядзаки, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что в 07:43 по местному времени в море произошло землетрясение магнитудой 5,6, которое ощущалось в Миядзаки и соседних префектурах. В 08:48 в том же районе произошло более мощное землетрясение, магнитуда которого, по предварительным оценкам, составила 6,3.

В 09:07 было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,9.

Сообщений о жертвах пока не поступало, предупреждения о цунами не объявлялось.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек.