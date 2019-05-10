В Японии произошла серия землетрясений

09:59, 10 мая 2019
42
0

Сообщений о жертвах не поступало.

В Японии произошло серия землетрясений / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло серия землетрясений / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.

В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек

Землетрясения произошли рядом с префектурой Миядзаки, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что в 07:43 по местному времени в море произошло землетрясение магнитудой 5,6, которое ощущалось в Миядзаки и соседних префектурах. В 08:48 в том же районе произошло более мощное землетрясение, магнитуда которого, по предварительным оценкам, составила 6,3.

В 09:07 было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,9. 

Сообщений о жертвах пока не поступало, предупреждения о цунами не объявлялось.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#землетрясение
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)
В Ивано-Франковской области дожди затопили села В Ивано-Франковской области дожди затопили села
В России семь человек погибли в результате схода лавины В России семь человек погибли в результате схода лавины
На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды
В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек
В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12° В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
73 %
754 мм
5.8 м/с
31 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять