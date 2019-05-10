В Японии произошла серия землетрясений
Сообщений о жертвах не поступало.
В пятницу, 10 мая, у берегов японского острова Кюсю произошла серия землетрясений, предупреждения о цунами не объявлялось.
В результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек
Землетрясения произошли рядом с префектурой Миядзаки, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Отмечается, что в 07:43 по местному времени в море произошло землетрясение магнитудой 5,6, которое ощущалось в Миядзаки и соседних префектурах. В 08:48 в том же районе произошло более мощное землетрясение, магнитуда которого, по предварительным оценкам, составила 6,3.
В 09:07 было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,9.
Сообщений о жертвах пока не поступало, предупреждения о цунами не объявлялось.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,1 на севере Филиппин погибли 16 человек.
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