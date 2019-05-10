В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16°

Вечером в столице до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Киеве без осадков, температура до +16°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер южный юго-восточный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +21°.

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