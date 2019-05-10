В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16°
Вечером в столице до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Киеве без осадков, температура до +16°.
В Ивано-Франковской области дожди затопили села
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер южный юго-восточный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:21, а зайдет в 20:27.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+18°... +10°
- Донецк+20°... +9°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+15°... +7°
- Киев+16°... +8°
- Кировоград+17°... +9°
- Луганск+18°... +9°
- Луцк+17°... +9°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+16°... +10°
- Полтава+18°... +10°
- Ровно+18°... +8°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+17°... +8°
- Чернигов+17°... +8°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:74 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:01
Закат20:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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