В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +21° (карта)

Во многих регионах сегодня потеплеет.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +21°.

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На востоке практически без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +15°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +19°.

Прогноз на 10 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: «Рано паши - урожаи хороши».

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