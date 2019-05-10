В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +21° (карта)
Во многих регионах сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +21°.
В Ивано-Франковской области дожди затопили села
На востоке практически без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +15°.
В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: «Рано паши - урожаи хороши».
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+18°... +10°
- Донецк+20°... +9°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+15°... +7°
- Киев+16°... +8°
- Кировоград+17°... +9°
- Луганск+18°... +9°
- Луцк+17°... +9°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+16°... +10°
- Полтава+18°... +10°
- Ровно+18°... +8°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+17°... +8°
- Чернигов+17°... +8°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:74 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:01
Закат20:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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