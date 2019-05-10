В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +21° (карта)

08:08, 10 мая 2019
78
0

Во многих регионах сегодня потеплеет.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
Сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +21°.

В Ивано-Франковской области дожди затопили села

На востоке практически без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +15°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +19°.

Прогноз на 10 мая / УНИАН
Прогноз на 10 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: «Рано паши - урожаи хороши».

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16°
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)
В России семь человек погибли в результате схода лавины В России семь человек погибли в результате схода лавины
На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды
В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12° В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ночью похолодает до 0° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ночью похолодает до 0° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
74 %
755 мм
6.2 м/с
31 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять