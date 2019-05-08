В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15°

17:00, 8 мая 2019
13
0

Вечером в столице до +12°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 мая, в Киеве без осадков, температура до +15°.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)
В Ивано-Франковской области дожди затопили села В Ивано-Франковской области дожди затопили села
На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12° В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°
Украинцев предупреждают о повышении уровней воды на реках из-за дождей Украинцев предупреждают о повышении уровней воды на реках из-за дождей

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
83 %
756 мм
3.8 м/с
12 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять