В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15°

Вечером в столице до +12°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 мая, в Киеве без осадков, температура до +15°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°.

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