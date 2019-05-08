В Киеве завтра без осадков, температура днем до +15°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 мая, в Киеве без осадков, температура до +15°.
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.
Как сообщал УНИАН, 9 мая в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+18°... +11°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+18°... +12°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+18°... +12°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+20°... +14°
- Херсон+17°... +8°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+14°... +2°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:83 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:03
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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