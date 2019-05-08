Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)

Теплее всего будет на востоке.

Завтра местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 9 мая в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +4°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.

В северных областях будет пасмурно, температура ночью до +10°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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