Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 мая в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°.
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до +4°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.
В северных областях будет пасмурно, температура ночью до +10°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
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Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)
Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+18°... +11°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+18°... +12°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+18°... +12°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+20°... +14°
- Херсон+17°... +8°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+14°... +2°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:83 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:03
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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