В Ивано-Франковской области дожди затопили села

Спасатели откачивали воду в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района.

Дожди затопили Ивано-Франковщину / ГСЧС

Во вторник, 7 мая, из-за сильных осадков в Ивано-Франковской области затопило несколько населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Отмечается, что спасатели откачивали воду в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района, в городе Косов на улицах Франко и Довбуша, в урочище Демьянов лаз и в селе Криховцы Ивано-Франковского городского совета, в городе Калуш и поселке Богородчаны.

Утром 8 мая в селе Слободка Тисменицкого района спасательный пост Управления ГСЧС через водную преграду перевез 15 человек.

Напомним, в среду, 8 мая, из-за сильных осадков на реках Украины ожидается повышение уровней воды.