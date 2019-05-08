В России семь человек погибли в результате схода лавины

14:26, 8 мая 2019
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Туристическая группа из Новосибирска совершала подъем на гору Металлург.

В РФ сошла лавина / alp.org.ua
В РФ сошла лавина / alp.org.ua

В результате схода лавины 6 мая в Республике Алтай (РФ) погибли семь человек. 

В Закарпатской области сошла лавина

Туристическая группа из Новосибирска в составе 9 человек совершала подъем на гору Металлург, передает Stormnews со ссылкой на МЧС.

В МЧС получили информацию о происшествии утром 8 мая. Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 2 кинологических расчета.

Напомним, десять человек оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода снежной лавины в горной местности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 

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Теги: #погода#Россия#лавина
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