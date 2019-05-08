Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 9 мая
Во многих регионах Украины пройдут дожди.
В четверг, 9 мая, во многих регионах Украины ожидаются дожди и порывистый ветер.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся, можно будет убедиться, что солнце о нас не забыло.
На остальной территории Украины - восток, большая часть центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха завтра повысится и в течение дня составит +14...+18 градусов, а на востоке и севере до +20 градусов. В западных областях ночью местами заморозки до 0-3 градусов.
Погода в Киеве 9 мая будет теплой, температура воздуха повысится до +15...+18 градусов. Однако вечером увеличится облачность, пройдет дождь.
Напомним, в среду, 8 мая, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+8°... +5°
- Днепр+19°... +11°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+13°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+16°... +9°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+18°... +11°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+18°... +12°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+19°... +13°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+14°... +2°