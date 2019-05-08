Заморозки и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 9 мая

Во многих регионах Украины пройдут дожди.

Завтра местами пройдут дожди / volynnews.com

В четверг, 9 мая, во многих регионах Украины ожидаются дожди и порывистый ветер.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся, можно будет убедиться, что солнце о нас не забыло.

На остальной территории Украины - восток, большая часть центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха завтра повысится и в течение дня составит +14...+18 градусов, а на востоке и севере до +20 градусов. В западных областях ночью местами заморозки до 0-3 градусов.

Погода в Киеве 9 мая будет теплой, температура воздуха повысится до +15...+18 градусов. Однако вечером увеличится облачность, пройдет дождь.

Напомним, в среду, 8 мая, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.