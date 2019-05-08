На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды

11:53, 8 мая 2019
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В Ивано-Франковской области возможно подтопление приречных зданий.

На реках ожидаются повышение уровней воды / galleryua.com
На реках ожидаются повышение уровней воды / galleryua.com

В среду, 8 мая, из-за сильных осадков на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 8 мая на р. Вороная возле г.Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3-0,8 м, дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, возможно частичное подтопление приречных зданий и хозяйственных объектов в Тысменицком районе.

В связи с сильными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями:

- 8 мая в связи на участке реки Прут Коломыя-госграница на 0,2-0,7 м, без угрозы негативных последствий;

- 8-10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривненская, Житомирская обл.) на 0,2-0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на заводь;

- 8-9 мая на Днестре на участке Галич-Нижний - Залещики на 0,7-1,2 м, без угрозы негативных последствий.

На реках Закарпатья 8 мая сохранится повышенная водность с колебаниями уровней воды, в нижнем течении Латорицы продолжится повышение уровня на 0,3-0,6 м, в пределах русла.

Напомним, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.

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Теги: #погода#река
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