На реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды
В Ивано-Франковской области возможно подтопление приречных зданий.
В среду, 8 мая, из-за сильных осадков на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Так, 8 мая на р. Вороная возле г.Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3-0,8 м, дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, возможно частичное подтопление приречных зданий и хозяйственных объектов в Тысменицком районе.
В связи с сильными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями:
- 8 мая в связи на участке реки Прут Коломыя-госграница на 0,2-0,7 м, без угрозы негативных последствий;
- 8-10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ривненская, Житомирская обл.) на 0,2-0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на заводь;
- 8-9 мая на Днестре на участке Галич-Нижний - Залещики на 0,7-1,2 м, без угрозы негативных последствий.
На реках Закарпатья 8 мая сохранится повышенная водность с колебаниями уровней воды, в нижнем течении Латорицы продолжится повышение уровня на 0,3-0,6 м, в пределах русла.
Напомним, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.
Погода в Украине
- Винница+8°... +5°
- Днепр+19°... +11°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+13°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+16°... +9°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+18°... +11°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+18°... +12°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+19°... +13°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+14°... +2°