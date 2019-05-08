В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек

10:41, 8 мая 2019
9
0

Почти 70 человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Минимум 31 человек погиб, 68 пострадали в в результате возникшего вечером 5 мая природного пожара в Южном Судане.

На северо-западе Китая бушует лесной пожар

Пожар произошел в уезде Восточный Корок в штате Лол, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился на пять деревень, в результате 138 строений обрушились, более 10 тысяч голов скота погибли. Многие получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Число погибших может возрасти.

Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лесной пожар
Читайте также
В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12° В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ночью похолодает до 0° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ночью похолодает до 0° (видеопрогноз)
В Виннице из-за аномальных осадков уровень воды в Южном Буге поднялся до максимальной отметки В Виннице из-за аномальных осадков уровень воды в Южном Буге поднялся до максимальной отметки
Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео) Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
82 %
756 мм
4.0 м/с
12 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять