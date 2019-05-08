В Южном Судане жертвами природного пожара стали более 30 человек

Почти 70 человек пострадали.

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Минимум 31 человек погиб, 68 пострадали в в результате возникшего вечером 5 мая природного пожара в Южном Судане.

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Пожар произошел в уезде Восточный Корок в штате Лол, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился на пять деревень, в результате 138 строений обрушились, более 10 тысяч голов скота погибли. Многие получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Число погибших может возрасти.

Напомним, в мексиканском штате Халиско рядом с городом Гвадалахара бушевал крупный лесной пожар.