Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

09:42, 8 мая 2019
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Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 8 мая, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"На Левобережье местами грозы, днем в восточной части местами шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, Карпаты во вторник, 7 мая, замело снегом. В частности, снег прошел в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

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Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
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