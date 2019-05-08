Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.

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В среду, 8 мая, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"На Левобережье местами грозы, днем в восточной части местами шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, Карпаты во вторник, 7 мая, замело снегом. В частности, снег прошел в Верховинском районе Ивано-Франковской области.