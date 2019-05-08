В Киеве сегодня без осадков, температура до +12°

08:30, 8 мая 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Киеве без осадков, температура до +12°.

Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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