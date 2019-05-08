В Киеве сегодня без осадков, температура до +12°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Киеве без осадков, температура до +12°.
Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +5°
- Днепр+19°... +11°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+13°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+16°... +9°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+18°... +11°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+17°... +7°
- Сумы+18°... +12°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+19°... +13°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+13°... +2°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:82 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:03
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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