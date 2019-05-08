В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

08:01, 8 мая 2019
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Теплее всего будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.

Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +19°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура до +13°. В центре также пройдут дожди, температура до +19°.

Прогноз на 8 мая / УНИАН
Прогноз на 8 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

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Теги: #погода#дождь
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