В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
Теплее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.
Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура до +13°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура до +13°. В центре также пройдут дожди, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +5°
- Днепр+19°... +11°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+19°... +11°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+19°... +9°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+13°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+17°... +8°
- Полтава+18°... +12°
- Ровно+12°... +1°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+19°... +12°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+21°... +13°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+16°... +8°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+13°... +1°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:82 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:03
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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