В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°

17:00, 7 мая 2019
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В столице завтра без осадков.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Киеве без осадков, температура до +12°.

Жителей западных областей предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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