В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°

В столице завтра без осадков.

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Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Киеве без осадков, температура до +12°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.

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