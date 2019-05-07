В Киеве завтра завтра похолодает, днем температура до +12°
В столице завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Киеве без осадков, температура до +12°.
Жителей западных областей предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:26.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+20°... +9°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+18°... +7°
- Одесса+18°... +5°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+8°... +3°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +9°
- Черновцы+7°... +5°
Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:73 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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