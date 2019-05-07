В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ночью похолодает до 0° (видеопрогноз)

16:30, 7 мая 2019
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Теплее всего будет на востоке Украины.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.

Жителей западных областей предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре

Погода на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +7°, днем до +19°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +13°. В центре также пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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