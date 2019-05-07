В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ночью похолодает до 0° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке температура до +27°.
Жителей западных областей предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре
Погода на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +7°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +13°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +13°. В центре также пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+20°... +9°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+18°... +7°
- Одесса+18°... +5°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+22°... +13°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+8°... +3°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +9°
- Черновцы+7°... +5°