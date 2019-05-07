В Виннице из-за аномальных осадков уровень воды в Южном Буге поднялся до максимальной отметки
В городе во время вчерашней грозы выпала месячная норма осадков.
В Виннице во время вчерашнего грозового ливня за несколько часов выпала месячная норма осадков, в результате чего уровень воды в реке Южный Буг поднялся до максимальной отметки.
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Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.
«Вечером 6 мая в Виннице начался аномальный ливень, в результате которого за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, малые реки вышли из берегов, а Южный Буг поднялся до максимальной отметки», - говорится в сообщении.
В горсовете добавили, что для устранения подтоплений всю ночь четыре бригады КП «Дорожное управление» расчищали ливнестоковые колодцы, в которые непогода принесли ветки, камни, автомобильные номерные знаки и мусор.
Также работники предприятия осматривают малые реки, которые вышли из берегов, и при необходимости чистят места засорения.
«Уровень Южного Буга вчера во время грозы и ливня поднялся до максимальной отметки, поэтому на Сабаровской плотине использовали специальное оборудование для понижения уровня воды», - подчеркнули в горсовете.
По сведениям начальника Винницкого областного центра по гидрометеорологии Юрия Власова, с вечера вчерашнего дня и до сегодняшнего утра в городе выпало 34 мм осадков.
«Это месячная норма. К нам пришел циклон с запада, и в ближайшие дни также прогнозируются дожди. Сегодня, 7 мая, снова ожидаются грозы, град, порывы ветра 15-20 м/сек», - рассказал специалист.
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