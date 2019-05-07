Украинцев предупреждают о повышении уровней воды на реках из-за дождей

Повышение уровней воды ожидается на реках бассейнов Прута и Сирета.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

Из-за сильных дождей во вторник, 7 мая, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вследствие выпадения значительных осадков 7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.