Украинцев предупреждают о повышении уровней воды на реках из-за дождей
Повышение уровней воды ожидается на реках бассейнов Прута и Сирета.
Из-за сильных дождей во вторник, 7 мая, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +26° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Вследствие выпадения значительных осадков 7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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