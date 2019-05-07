Украинцев предупреждают о повышении уровней воды на реках из-за дождей

15:20, 7 мая 2019
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Повышение уровней воды ожидается на реках бассейнов Прута и Сирета.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН
На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

Из-за сильных дождей во вторник, 7 мая, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке температура до +26° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вследствие выпадения значительных осадков 7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь
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