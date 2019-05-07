Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными

13:49, 7 мая 2019
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В Ивано-Франковской области сегодня идет сильный снег.

В Ивано-Франковской области выпал снег / www.facebook.com/mvs.gov.ua
В Ивано-Франковской области выпал снег / www.facebook.com/mvs.gov.ua

Во вторник, 7 мая, в Ивано-Франковской области выпал снег.

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Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook опубликовала фото заснеженной дороги в Ивано-Франковской области.

"Погода не дает расслабляться. Уважаемые водители и пешеходы, местные жители и туристы, будьте осторожными", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 мая снег выпал в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

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Теги: #снег#погода
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