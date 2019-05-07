Из-за сильного снегопада на Ивано-Франковщине водителей и пешеходов призывают быть осторожными
В Ивано-Франковской области сегодня идет сильный снег.
Во вторник, 7 мая, в Ивано-Франковской области выпал снег.
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Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook опубликовала фото заснеженной дороги в Ивано-Франковской области.
"Погода не дает расслабляться. Уважаемые водители и пешеходы, местные жители и туристы, будьте осторожными", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 мая снег выпал в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
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