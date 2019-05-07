Заморозки, грозы и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:59, 7 мая 2019
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Во многих регионах завтра похолодает.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

Завтра, 8 мая, погода в Украине будет контрастной: на западе ожидается потепление, на севере - похолодание.

Карпаты в мае заметает снегом (фото, видео)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в западных областях завтра потеплеет до +11...+14 градусов, однако ночью возможны заморозки.

На севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает. В течение дня ожидается +9...+12 градусов. В Сумской области ожидаются грозовые дожди.

В центральных областях 8 мая местами пройдут дожди, в Днепропетровской области с грозами.

Также синоптик предупреждает, что завтра на севере и в центре Украины вероятен сильный ветер.

На юге Украины в среду пройдут дожди, будет ветрено. Температура от +10 до +23 градусов. В восточных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха достигнет в течение дня +19...+24 градусов.

Погода в Киеве 8 мая будет преимущественно сухой, днем температура воздуха не превысит +12 градусов.

Напомним, во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь
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