Заморозки, грозы и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Во многих регионах завтра похолодает.
Завтра, 8 мая, погода в Украине будет контрастной: на западе ожидается потепление, на севере - похолодание.
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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, в западных областях завтра потеплеет до +11...+14 градусов, однако ночью возможны заморозки.
На севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает. В течение дня ожидается +9...+12 градусов. В Сумской области ожидаются грозовые дожди.
В центральных областях 8 мая местами пройдут дожди, в Днепропетровской области с грозами.
Также синоптик предупреждает, что завтра на севере и в центре Украины вероятен сильный ветер.
На юге Украины в среду пройдут дожди, будет ветрено. Температура от +10 до +23 градусов. В восточных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха достигнет в течение дня +19...+24 градусов.
Погода в Киеве 8 мая будет преимущественно сухой, днем температура воздуха не превысит +12 градусов.
Напомним, во вторник, 7 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+25°... +12°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+19°... +8°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+21°... +10°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+8°... +3°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+6°... +5°