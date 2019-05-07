В Намибии из-за засухи объявили чрезвычайное положение
Решение было принято президентом страны после консультаций с правительством.
6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за засухи.
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Об этом сообщает Xinhua.
Отмечается, что данное решение было принято после консультаций с правительством.
Гейнгоб выразил готовность мобилизовать ведомства и структуры правительства и все заинтересованные стороны оказать необходимую помощь пострадавшим районам.
Напомним, в апреле на знаменитом таиландском острове Пхукет из-за самой сильной за последнее десятилетие засухи возникли проблемы с водоснабжением.
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