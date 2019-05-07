В Намибии из-за засухи объявили чрезвычайное положение

Решение было принято президентом страны после консультаций с правительством.

Намибия страдает от засухи / cikavosti.com

6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за засухи.

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Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что данное решение было принято после консультаций с правительством.

Гейнгоб выразил готовность мобилизовать ведомства и структуры правительства и все заинтересованные стороны оказать необходимую помощь пострадавшим районам.

Напомним, в апреле на знаменитом таиландском острове Пхукет из-за самой сильной за последнее десятилетие засухи возникли проблемы с водоснабжением.