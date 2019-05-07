В Намибии из-за засухи объявили чрезвычайное положение

11:49, 7 мая 2019
21
0

Решение было принято президентом страны после консультаций с правительством.

Намибия страдает от засухи / cikavosti.com
Намибия страдает от засухи / cikavosti.com

6 мая президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за засухи.

В Мексике бушует крупный лесной пожар (видео)

Об этом сообщает Xinhua

Отмечается, что данное решение было принято после консультаций с правительством.

Гейнгоб выразил готовность мобилизовать ведомства и структуры правительства и все заинтересованные стороны оказать необходимую помощь пострадавшим районам.

Напомним, в апреле на знаменитом таиландском острове Пхукет из-за самой сильной за последнее десятилетие засухи возникли проблемы с водоснабжением.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#засуха
Читайте также
В Намибии из-за засухи объявили чрезвычайное положение В Намибии из-за засухи объявили чрезвычайное положение
"Мокрый снег и холодяка": синоптик предупредила о приходе в Украину циклона (карта) "Мокрый снег и холодяка": синоптик предупредила о приходе в Украину циклона (карта)
В Германии неожиданно выпал снег В Германии неожиданно выпал снег
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Погода на неделю: всю Украину накроют дожди с грозами Погода на неделю: всю Украину накроют дожди с грозами
Зима в мае: Францию накрыл снегопад Зима в мае: Францию накрыл снегопад
Жертвами тропического циклона "Фани" в Индии стали более 30 человек Жертвами тропического циклона "Фани" в Индии стали более 30 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
73 %
756 мм
3.2 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять